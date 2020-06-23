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Автобус в Подмосковье насмерть сбил девочку на лошади 

ТАСС и ещё 4 4 часа назад
Автобус в Подмосковье насмерть сбил девочку на лошади
Фото: depositphotos.com
Рейсовый автобус насмерть сбил 13-летнюю девочку, которая верхом на лошади выскочила на трассу М10 "Россия" в Подмосковье. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.
"Сегодня около 15:00 мск на 3-м километре автодороги МБК — Борщево — М10 "Россия" водитель, управляя рейсовым автобусом, совершил наезд на несовершеннолетнюю, ехавшую верхом на лошади, которая внезапно выскочила на проезжую часть. В результате ДТП 13-летняя наездница скончалась на месте", — сказали в пресс-службе.
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