Автобус в Подмосковье насмерть сбил девочку на лошади 

Рейсовый автобус насмерть сбил 13-летнюю девочку, которая верхом на лошади выскочила на трассу М10 "Россия" в Подмосковье. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"Сегодня около 15:00 мск на 3-м километре автодороги МБК — Борщево — М10 "Россия" водитель, управляя рейсовым автобусом, совершил наезд на несовершеннолетнюю, ехавшую верхом на лошади, которая внезапно выскочила на проезжую часть. В результате ДТП 13-летняя наездница скончалась на месте", — сказали в пресс-службе.