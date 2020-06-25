Двое молодых людей угнали на тросе автомобиль в Нижнем Новгороде 

Кража произошла в Московском районе.

Автомобиль угнали с помощью транспортировочного троса в Нижнем Новгороде, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Кража была совершена на улице Народной в начале июня. Со слов потерпевшего, двое неизвестных угнали отечественный автомобиль, «посадив» его на прицеп. Было возбуждено уголовное дело. Материальный ущерб составил 200 тысяч рублей.

Вскоре полицейские установили личности и задержали угонщиков. Ими оказались двое молодых людей. Они успели сдать машину в пункт приема металлолома, а полученные деньги потратить на свои нужды. Сейчас задержанные находятся под стражей.