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Двое молодых людей угнали на тросе автомобиль в Нижнем Новгороде 

«Время Н» РИА 3 часа назад
Кража произошла в Московском районе.
Автомобиль угнали с помощью транспортировочного троса в Нижнем Новгороде, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
Кража была совершена на улице Народной в начале июня. Со слов потерпевшего, двое неизвестных угнали отечественный автомобиль, «посадив» его на прицеп. Было возбуждено уголовное дело. Материальный ущерб составил 200 тысяч рублей.
Вскоре полицейские установили личности и задержали угонщиков. Ими оказались двое молодых людей. Они успели сдать машину в пункт приема металлолома, а полученные деньги потратить на свои нужды. Сейчас задержанные находятся под стражей.
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ДТП , Автоновости , Бортжурнал
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