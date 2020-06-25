Самые странные ДТП, которые случаются с автомобилистами

Многие думают, что ДТП могут произойти только по вине двух автомобилистов. А что, если речь пойдёт о стихийных бедствиях, ну или чём-то похожем на это. Давайте выясним, по каким причинам ваш автомобиль может пострадать и чего нужно опасаться. Сразу стоит предупредить, что слабонервным и внушаемым лучше пролистнуть и почитать что-нибудь позитивное. Ну, как говорится, предупреждён, значит вооружён.

Начнём с провалов. Не многие знают, что такой тип аварии в России очень распространён. О том, что Земля Русская не всегда принимает асфальт — знают все. И периодически она просто поглощает его вместе с транспортными средствами. От такого нельзя застраховаться и совершенно неважно супер дорогой автомобиль там стоит или обычный старенький "Жигуль". Но чаще всего, совершенно по непонятным причинам, чаще всего страдает автохлам, такое ощущение, что земля забирает тех, кому уже давным-давно пора на покой. Кстати, такие происшествия происходят не только в России, но и во всём мире. А то сейчас наверняка все обругают бедных асфальтоукладчиков. Но иногда и от них ничего не зависит.

Заплывы. Ну с этим жители России сталкиваются как никогда часто. Но сейчас мы поговорим не про потопления, которые вызывают ливни, а про те случаи, когда машина тонет в пруду. Такие аварии очень опасны и надолго запоминаются не только пострадавшим, но и очевидцам. Статистика говорит, что такая беда чаще всего случается из-за простой человеческой глупости. Особенно зимой, когда мужикам так и хочется попробовать своё мастерство на льду рек или озёр. Но прежде, чем испытывать себя, нужно знать, что достать транспортное средство очень сложно, а продать ещё сложнее. Так что подумайте тысячу раз.

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ДТП с домами. А тут нужно вспомнить случай, который произошёл в Казани. Автомобилист умышленно влетел в здание аэропорта на своей "пятнашке". Он прокатился по зданию, убегая от охраны. Но бывают и ситуации, при которых автомобили оказываются в зданиях совершенно случайно. Автомобилисты влетают в супермаркеты, в жилые здания и остаются прямо в стенах домов. Страшные картины, знаете ли, особенно, если вы смотрите на них с улицы.

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ДТП с мостами. Сценариев у таких историй очень много. Кто-то пытается погонять на мосту в догонялки, кто-то торопится, водители самосвалов иногда бывает совсем забывают про кузов. Конечно же, вы и сами понимаете, что такие случаи очень часто заканчиваются печально. Есть ещё другая категория, когда мосты рушатся, но это совершенно другая история.

Приземления на крыши. Совсем непонятно, чем руководствуются автомобилисты, но такое ощущение, что они хотят почувствовать себя главным героем фильма "Форсаж". И хорошо, что под рукой окажется чья-нибудь крыша, которая хоть немного, но смягчит поездку. В любом случае, это ДТП, испорченная машина и потраченные нервы. При правильном подходе на таких ситуациях можно заработать, если выставить видео в социальную сеть.

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ДТП служителей правопорядка. И они тоже люди, также аварии, в которых фигурируют сотрудники И они тоже люди, также аварии, в которых фигурируют сотрудники ГИБДД , не исключение из правил. Тут скорее всего нужно будет оставить ситуацию без комментариев.

Аварии с участием танков. А вот военная техника — это конечно же просто шедевр, особенно, когда такие машины фигурируют в авариях. Огромная масса, размеры, всё это наводит дикий ужас. Представьте, если выехать на этом на дороги общего пользования. Особенно опасаться нужно владельцам заниженных машин, иначе водители танков о том, что они столкнулись, узнают только по хрусту.

Теперь вы знаете, что на дорогах нужно опасаться абсолютно всего. Но что теперь сделать? Воздушных парковок ещё не придумали. И все скорее всего — дело случая. Будьте аккуратны и не создавайте по крайней мере аварийных ситуаций сами.