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Известный мотоблогер разбился насмерть на трассе 

Lenta.ru и ещё 5 4 часа назад
Известный блогер разбился насмерть
Фото: страница «МОТО ЖЕСТЬ (vine)» во «ВКонтакте»
Известный мотоблогер Александр Diablo R1 погиб на трассе Р-22 «Каспий», по дороге из Тамбова в Волгоград. Об этом в Instagram сообщил YouTube-блогер pilot.zx6r.
По его словам, при обгоне автомобиля блогер на мотоцикле Suzuki врезался во встречно фуру марки DAF XF, которой управлял 32-летний мужчина. Блогер скончался на месте до приезда скорой помощи.
«О манере его езды мы разговаривали не раз, но он не слушал. А везение рано или поздно заканчивается», — написал знакомый погибшего.
Александру Diablo R1 был 31 год. Он был известен обзорами на мотоциклы, на которых ездил на высокой скорости и выполнял опасные маневры. У его канала на YouTube было 197 тысяч подписчиков, в Instagram за ним следили еще 111 тысяч человек.
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