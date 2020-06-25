Известный блогер разбился насмерть

Известный мотоблогер Александр Diablo R1 погиб на трассе Р-22 «Каспий», по дороге из Тамбова в Волгоград. Об этом в Instagram сообщил YouTube-блогер pilot.zx6r.

По его словам, при обгоне автомобиля блогер на мотоцикле Suzuki врезался во встречно фуру марки DAF XF, которой управлял 32-летний мужчина. Блогер скончался на месте до приезда скорой помощи.

«О манере его езды мы разговаривали не раз, но он не слушал. А везение рано или поздно заканчивается», — написал знакомый погибшего.

Александру Diablo R1 был 31 год. Он был известен обзорами на мотоциклы, на которых ездил на высокой скорости и выполнял опасные маневры. У его канала на YouTube было 197 тысяч подписчиков, в Instagram за ним следили еще 111 тысяч человек.