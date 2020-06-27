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Москвич на Jaguar пытался подкупить гаишника за 300 тысяч 

Майк Габриелян и ещё 3 27 минут назад
Москвич предложил гаишникам огромную взятку
Фото: Telegram-канал Baza
Водитель элитного автомобиля Jaguar, нарушивший правила в Москве, пытался дать взятку в 300 тысяч рублей инспектору ГИБДД. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По его словам, инцидент произошел в субботу ночью на западе столицы. Инспектор остановил для проверки автомобиль Jaguar. Водитель иномарки вел себя странно, а затем решил откупиться от полицейского.
«Пройти освидетельствование на наличие алкоголя и наркотиков отказался, а полицейскому предложил взятку в 300 тыс. рублей, от которой тот отказался», — сказал собеседник агентства.
Владельца машины отвезли в отделение полиции. Началась проверка.
Ранее «Рамблер» сообщал, что социологи выяснили: 84% опрошенных водителей не давали взятки работникам ГИБДД, либо давали, но давно. В анонимном опросе участвовало 18 тысяч человек со всех уголков РФ.
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ДТП , Автоновости , Jaguar , ГИБДД
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