Москвич предложил гаишникам огромную взятку

Водитель элитного автомобиля Jaguar , нарушивший правила в Москве, пытался дать взятку в 300 тысяч рублей инспектору ГИБДД . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, инцидент произошел в субботу ночью на западе столицы. Инспектор остановил для проверки автомобиль Jaguar. Водитель иномарки вел себя странно, а затем решил откупиться от полицейского.

«Пройти освидетельствование на наличие алкоголя и наркотиков отказался, а полицейскому предложил взятку в 300 тыс. рублей, от которой тот отказался», — сказал собеседник агентства.

Владельца машины отвезли в отделение полиции. Началась проверка.