Москвич предложил гаишникам 300 тысяч рублей

В Москве нарушивший правила дорожного движения (ПДД) водитель пытался дать взятку сотрудникам ГАИ в размере 300 тысяч рублей. Об этом сообщает Baza.

Инцидент произошел на Бережковской набережной. Гаишники остановили автомобиль Jaguar , водитель которого вел себя странно. Из-за этого автоинспекторы предположили, что москвич находился под воздействием неких препаратов.

Мужчина предложил стражам порядка взятку в размере 300 тысяч рублей, однако они отказались и задержали водителя. Нарушитель был доставлен в отделение полиции.