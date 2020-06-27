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Нарушивший ПДД москвич предложил гаишникам 300 тысяч рублей 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Москвич предложил гаишникам 300 тысяч рублей
Фото: Telegram-канал Baza
В Москве нарушивший правила дорожного движения (ПДД) водитель пытался дать взятку сотрудникам ГАИ в размере 300 тысяч рублей. Об этом сообщает Baza.
Инцидент произошел на Бережковской набережной. Гаишники остановили автомобиль Jaguar, водитель которого вел себя странно. Из-за этого автоинспекторы предположили, что москвич находился под воздействием неких препаратов.
Мужчина предложил стражам порядка взятку в размере 300 тысяч рублей, однако они отказались и задержали водителя. Нарушитель был доставлен в отделение полиции.
В апреле в Москве задержали за взятку сотруднику ГИБДД мужчину, нарушившего режим самоизоляции. По данным ведомства, на 45-м километре МКАД инспектором ДПС для проверки документов была остановлена машина марки Mercedes-Benz. За рулем был 32-летний приезжий из ближнего зарубежья. В ходе оформления административного протокола за нарушение режима самоизоляции водитель предложил взятку в размере трех тысяч рублей за несоставление протокола.
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ДТП , Автоновости , Jaguar , Mercedes-Benz , ГИБДД
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