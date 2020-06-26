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СМИ: несколько человек пострадали в результате нападения в центре Глазго 

ТАСС и ещё 30 2 часа назад
СМИ: несколько человек пострадали в результате нападения в центре Глазго
Фото: Вечерняя Москва
ЛОНДОН, 26 июня. /ТАСС/. Несколько человек пострадали пятницу в результате нападения с применением холодного оружия в центре шотландского Глазго. Об этом со ссылкой на заявления свидетелей происшествия сообщает телеканал Sky News.
"Поступают пока не подтвержденные сообщения о нескольких пострадавших в результате нападения с применением холодного оружия", — заявил в прямом эфире корреспондент Sky News. Свидетельница произошедшего сообщила о по меньшей мере троих пострадавших с резаными ранами, которым оказывалась медицинская помощь рядом с одной из гостиниц в центре города.
На месте происшествия находятся десятки полицейских машин и автомобилей скорой помощи. В полиции сообщают, что стражи правопорядка разбираются с инцидентом, и к настоящему моменту угрозы для жизни людей нет.
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ДТП , Sky News , ИТАР-ТАСС
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