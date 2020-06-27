Составлен рейтинг самых странных аварий 

Портал Сar.ru составил рейтинг самых необычных аварий, которые могут произойти с российскими автомобилистами. На первом месте в нем оказались дорожные провалы.

Сar.ru отмечает, что иногда асфальт «поглощает» машину, от чего не застрахованы ни дорогие автомобили, ни старенькие «Жигули».

На втором месте оказались тонущие в прудах автомобили. По данным портала, чаще всего это случается из-за водителей, переоценивших свои силы, решивших рискнуть и покататься по льду. Эксперты напоминают, что достать автомобиль со дна будет сложно, а продать его — еще труднее.

На третьей строчке — врезавшиеся в здания машины. К примеру, ДТП в Казани, когда водитель врезался в фасад аэропорта и проехался по зданию, пытаясь скрыться от охраны. Нередко российские автомобилисты врезаются в супермаркеты, жилые здания и застревают в стенах домов.

За машинами, таранящими здания, следуют автомобили, попадающие в аварии на мостах. Некоторые автомобилисты ездят по мостам на перегонки, а водители самосвалов на мосту иногда забывают о кузове.

Последнюю строчку занимают ДТП с участием военной техники — иногда танк может оказаться на дороге общего пользования. В такой ситуации не поздоровится владельцам заниженных машин, которых из танка могут и не заметить.