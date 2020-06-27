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Составлен рейтинг самых странных аварий 

Мария Иванова 2 часа назад
Составлен рейтинг самых странных аварий
Фото: ТАСС
Портал Сar.ru составил рейтинг самых необычных аварий, которые могут произойти с российскими автомобилистами. На первом месте в нем оказались дорожные провалы.
Сar.ru отмечает, что иногда асфальт «поглощает» машину, от чего не застрахованы ни дорогие автомобили, ни старенькие «Жигули».
На втором месте оказались тонущие в прудах автомобили. По данным портала, чаще всего это случается из-за водителей, переоценивших свои силы, решивших рискнуть и покататься по льду. Эксперты напоминают, что достать автомобиль со дна будет сложно, а продать его — еще труднее.
На третьей строчке — врезавшиеся в здания машины. К примеру, ДТП в Казани, когда водитель врезался в фасад аэропорта и проехался по зданию, пытаясь скрыться от охраны. Нередко российские автомобилисты врезаются в супермаркеты, жилые здания и застревают в стенах домов.
За машинами, таранящими здания, следуют автомобили, попадающие в аварии на мостах. Некоторые автомобилисты ездят по мостам на перегонки, а водители самосвалов на мосту иногда забывают о кузове.
Последнюю строчку занимают ДТП с участием военной техники — иногда танк может оказаться на дороге общего пользования. В такой ситуации не поздоровится владельцам заниженных машин, которых из танка могут и не заметить.
Как сообщал «Рамблер», в 2019 году в России произошло более 152 тысяч аварий, в которых погибло 15,6 тысячи человек. В ГИБДД говорили, что 28 процентов ДТП связаны с выездом на встречку, около 35-40 процентов — это наезды на пешеходов. Основной причиной аварий в прошлом году становилось превышение скорости.
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ДТП , ГИБДД
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