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Четыре машины столкнулись на МКАД 

Москва24 и ещё 6 2 часа назад
Четыре машины столкнулись на МКАД
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Четыре транспортных средства столкнулись на МКАД. Авария случилась в районе улицы 3-я Черепковская, передает Агентство "Москва" заявление представителей Главного управления МВД России по городу.
"По предварительной информации, пострадавших нет", — сообщили в пресс-службе ведомства. Уточняется, что дорожный инцидент произошел на 59 километре Московской кольцевой автомобильной дороги.
В районе, где было ДТП, осложнено движение, уточнили в правоохранительных органах. Причина аварии в настоящий момент неизвестна.
Ранее ДТП с участием двух автомобилей произошло в ТиНАО. "В результате ДТП пострадали два пассажира автомобиля Chevrolet и один пассажир Hyundai", — отметили в Госавтоинспекции.
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ДТП , Hyundai , Chevrolet , ГИБДД , МВД , АГН "Москва"
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