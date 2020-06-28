Четыре машины столкнулись на МКАД 

Четыре транспортных средства столкнулись на МКАД. Авария случилась в районе улицы 3-я Черепковская, передает Агентство "Москва" заявление представителей Главного управления МВД России по городу.
"По предварительной информации, пострадавших нет", — сообщили в пресс-службе ведомства. Уточняется, что дорожный инцидент произошел на 59 километре Московской кольцевой автомобильной дороги.
В районе, где было ДТП, осложнено движение, уточнили в правоохранительных органах. Причина аварии в настоящий момент неизвестна.
Ранее ДТП с участием двух автомобилей произошло в ТиНАО. "В результате ДТП пострадали два пассажира автомобиля Chevrolet и один пассажир Hyundai", — отметили в Госавтоинспекции.