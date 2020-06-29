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На МКАД произошло смертельное ДТП 

Артём Кульша 2 часа назад
Трагедия на МКАД: двое погибших
Фото: News.ru
Два человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД). Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
По его данным, на седьмом километре МКАД столкнулись грузовой и легковой автомобили. Сначала канал сообщил о том, что в результате аварии два человека были зажаты в кабине, а затем о гибели двух человек — женщины и мужчины.
Собеседник в экстренных службах также сообщил ТАСС о факте ДТП с участием двух машин на седьмом километре МКАД, гибели в результате него двух человек, а также о том, что в настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов, а движение транспорта там затруднено.
В пресс-службе управления Министерства внутренних дел (МВД) России по Москве сообщили агентству «Москва», что авария произошла в районе Новоухтомского шоссе, столкнулись грузовое и легковое транспортные средства, а погибли, согласно предварительным данным, водитель и пассажир легкового автомобиля.
В середине июня, как сообщал «Рамблер», внук экс-губернaтора Хабаровского края Виктора Ишаева Игорь, лишенный водительских прав, в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Порше Панамера» (Porsche Panamera) совершил столкновение с «Порше Кайен» (Porsche Cayenne) и «Ауди» (Audi) под Ваганьковским путепроводом в Москве.
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ДТП , Porsche Panamera , Audi , Porsche Cayenne , Porsche , Виктор Ишаев , МВД , АГН "Москва" , ИТАР-ТАСС
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