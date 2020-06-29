Футболист сорвался в пропасть на автомобиле и выжил 

Игрок бразильского клуба "Крузейро" Энрике упал с 200-метрового обрыва на автомобиле. Спортсмену повезло — он отделался только легкими травмами.

Авария произошла ночью в пятницу, сообщает издание Globo Esporte. Энрике ехал через государственный парк Рола Моса и сорвался в пропасть с 200-метровой высоты. По словам представителей бразильских спецслужб, во время падения машина несколько раз перевернулась, побилась о камни и остановилась в канаве.

Операция усложнялась труднодоступностью места, а также полной темнотой: спасать спортсмена приехали 16 человек. Его пришлось доставать через люк на крыше автомобиля.

Когда Энрике вытащили, он был в шоке и не смог ничего рассказать. Несмотря на падение в пропасть, футболист не получил серьезных травм, но на всякий случай был отправлен в больницу.

Спасатели отмечают, что за чудесное спасение спортсмену стоит благодарить не только удачу, но и свой автомобиль марки Land Rover . Модель машины, выдержавшей падение с обрыва, не уточняется.

Энрике решили оставить в госпитале не несколько дней, чтобы убедиться, что угрозы здоровью футболиста нет. Его могут выпустить уже сегодня, сообщает издание.