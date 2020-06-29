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Футболист сорвался в пропасть на автомобиле и выжил 

Авторамблер 7 часов назад
Футболист сорвался в пропасть на автомобиле и выжил
Фото: Авторамблер
Игрок бразильского клуба "Крузейро" Энрике упал с 200-метрового обрыва на автомобиле. Спортсмену повезло — он отделался только легкими травмами.
Авария произошла ночью в пятницу, сообщает издание Globo Esporte. Энрике ехал через государственный парк Рола Моса и сорвался в пропасть с 200-метровой высоты. По словам представителей бразильских спецслужб, во время падения машина несколько раз перевернулась, побилась о камни и остановилась в канаве.
Операция усложнялась труднодоступностью места, а также полной темнотой: спасать спортсмена приехали 16 человек. Его пришлось доставать через люк на крыше автомобиля.
Когда Энрике вытащили, он был в шоке и не смог ничего рассказать. Несмотря на падение в пропасть, футболист не получил серьезных травм, но на всякий случай был отправлен в больницу.
Спасатели отмечают, что за чудесное спасение спортсмену стоит благодарить не только удачу, но и свой автомобиль марки Land Rover. Модель машины, выдержавшей падение с обрыва, не уточняется.
Энрике решили оставить в госпитале не несколько дней, чтобы убедиться, что угрозы здоровью футболиста нет. Его могут выпустить уже сегодня, сообщает издание.
Год назад похожий случай произошел в Китае: водитель не справился с управлением на высокогорном серпантине и сорвался вниз с 150-метровой скалы. Он умудрился вылезти из автомобиля прямо во время падения и зацепиться за дерево, благодаря чему остался в живых.
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ДТП , Rover , Land Rover
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