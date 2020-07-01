9 человек пострадали в крупном ДТП в Подмосковье

Девять человек, в том числе подросток, получили травмы при столкновении такси и пассажирского микроавтобуса «Газель» в Подмосковье. Авария произошла в Чеховском районе.

Произошло столкновение такси и маршрутки, следовавшей из Чехова в Ваулово. В результате пострадали девять человек, включая подростка, пять из них госпитализированы в Чеховскую городскую больницу, четверым помощь оказывают на месте, — сообщил источник ТАСС в ГУ МЧС по Московской области.

Транспортные средства столкнулись при повороте на населённый пункт Ровки. Всего в маршрутке находились 12 пассажиров и водитель. В такси в момент аварии пассажиров не было. На месте работают экстренные службы. Движение на автодороге частично затруднено.

Ранее NEWS.ru писал, что в Московской области столкнулись два грузовых автомобиля. В результате произошёл разлив свыше 1,2 тысячи литров щёлочи. Пострадали водители обеих машин. Щёлочь разлилась рядом с проезжей частью на площади 15 кв. м. Устранением разлива занимались сотрудники «Центравтомагистрали».