Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Петербурге два автовладельца не поделили дорогу и устроили стрельбу 

Русская Планета 2 часа назад
В Санкт-Петербурге двое водителей не поделили дорогу, в результате один из них воспользовался газовым баллончиком, а второй открыл стрельбу из пистолета.
Автовладелец решил во чтобы то ни стало не пускать «Рендж Ровер», который пытался объехать пробку по обочине. Тогда мужчина выскочил из джипа и сломал неуступчивому водителю зеркало на машине. Пострадавший ответил газовым баллончиком в лицо обидчику.
Однако хозяин «Рендж Ровера» не успокоился схватил пистолет и начал стрелять, а потом разбил лобовое стекло на машине, у которой ранее сломал зеркало, сообщает телеграм-канал «BAZA».
В настоящий момент полиция ведет поиск стрелявшего.
Русская Планета: последние новости
В Подмосковье 13-летняя наездница скончалась под колесами рейсового автобуса В Подмосковье 13-летняя наездница скончалась под колесами рейсового автобуса Два человека погибли в результате ДТП в Свердловской области Два человека погибли в результате ДТП в Свердловской области Водитель машины насмерть сбил ребенка на самокате Водитель машины насмерть сбил ребенка на самокате
ДТП , Автоновости , Бортжурнал , Видео , Rover , Land Rover
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы признаки готовящегося угона автомобиля
Названы признаки готовящегося угона автомобиля
Машина-невидимка: какие авто никогда не останавливают?
Машина-невидимка: какие авто никогда не останавливают?
Зачем WD-40 наносят на номер автомобиля
Зачем WD-40 наносят на номер автомобиля
Пять способов открыть случайно запертый автомобиль
Пять способов открыть случайно запертый автомобиль
Видео
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
00:32
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
ДТП
Появилось видео с места ДТП с Михаилом Ефремовым
00:59
Появилось видео с места ДТП с Михаилом Ефремовым
ДТП
Столкновение такси и Ferrari попало на видео
01:05
Столкновение такси и Ferrari попало на видео
ДТП
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
01:09
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
ДТП
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
00:22
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
ДТП
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
01:19
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
ДТП
«Ситуация фантастическая»: россиян ждет рост цен
03:25
«Ситуация фантастическая»: россиян ждет рост цен
Автоновости
В Петербурге два автовладельца не поделили дорогу и устроили стрельбу
00:50
В Петербурге два автовладельца не поделили дорогу и устроили стрельбу
ДТП Автоновости
В России взлетели цены на автомобили
02:09
В России взлетели цены на автомобили
Автоновости
В России запретили продавать одну из машин Kia
02:00
В России запретили продавать одну из машин Kia
Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение