В Петербурге два автовладельца не поделили дорогу и устроили стрельбу 

В Санкт-Петербурге двое водителей не поделили дорогу, в результате один из них воспользовался газовым баллончиком, а второй открыл стрельбу из пистолета.

Автовладелец решил во чтобы то ни стало не пускать «Рендж Ровер », который пытался объехать пробку по обочине. Тогда мужчина выскочил из джипа и сломал неуступчивому водителю зеркало на машине. Пострадавший ответил газовым баллончиком в лицо обидчику.

Однако хозяин «Рендж Ровера» не успокоился схватил пистолет и начал стрелять, а потом разбил лобовое стекло на машине, у которой ранее сломал зеркало, сообщает телеграм-канал «BAZA».

В настоящий момент полиция ведет поиск стрелявшего.