Разъяренный «обочечник» устроил стрельбу в Санкт-Петербурге 

Мужчина за рулем белого Range Rover решил отстоять свои права с оружием в руках.

Как сообщает Telegram-канал Baza, мужчина, не желающий стоять в пробке на Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге, объехал ее по обочине. Однако обратно на дорогу его просто так не пустили: возник конфликт с другим водителем, видеорегистратор которого заснял происходящее.

Водитель Range Rover сломал зеркало противника, а тот в ответ щедро брызнул в него газовым баллончиком. После этого владелец белого внедорожника вышел из машины с более серьезным оружием — пистолетом — и начал стрельбу. На последних кадрах видно, как он разбивает стекло и стучит по капоту автомобиля.

Информации о пострадавших нет. Стрелявшего мужчину объявили в розыск.