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Разъяренный «обочечник» устроил стрельбу в Санкт-Петербурге 

Авторамблер 1 час назад
Разъяренный «обочечник» устроил стрельбу в Санкт-Петербурге
Фото: Авторамблер
Мужчина за рулем белого Range Rover решил отстоять свои права с оружием в руках.
Как сообщает Telegram-канал Baza, мужчина, не желающий стоять в пробке на Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге, объехал ее по обочине. Однако обратно на дорогу его просто так не пустили: возник конфликт с другим водителем, видеорегистратор которого заснял происходящее.
Водитель Range Rover сломал зеркало противника, а тот в ответ щедро брызнул в него газовым баллончиком. После этого владелец белого внедорожника вышел из машины с более серьезным оружием — пистолетом — и начал стрельбу. На последних кадрах видно, как он разбивает стекло и стучит по капоту автомобиля.
Информации о пострадавших нет. Стрелявшего мужчину объявили в розыск.
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ДТП , Автоновости , Бортжурнал , Rover , Land Rover
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