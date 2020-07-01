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В Чечне фура протаранила жилой дом 

Lenta.ru и ещё 10 1 час назад
В Чечне фура протаранила жилой дом
Фото: РИА Новости
В Чечне фура протаранила жилой дом после столкновения с легковым автомобилем, известно об одном погибшем и одном пострадавшем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Инцидент произошел в Гудермесском районе Чечни.
«В поселке Ойсхара после столкновения легкового и грузового автомобилей фура въехала в частный жилой дом. Водитель легковушки погиб, водитель фуры получил травмы средней степени тяжести», — сказал собеседник агентства.
В доме в момент происшествия находился один человек, он не пострадал. В настоящий момент на месте работает отряд МЧС.
В январе 2016 года в Волгоградской области фура въехала в частный дом и полностью разрушила его. Позже было установлено, что водитель грузового автомобиля не справился с управлением из-за гололедицы на дорогах.
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ДТП , МЧС
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