Иномарка протаранила кафе в Петербурге 

Автомобиль Ford Explorer врезался в заведение общепита в Санкт-Петербурге. Пострадавших в результате ДТП нет.

Инцидент произошёл днём 1 июля на улице Гренадерской неподалёку от Сампсониевского собора. Машина на полном ходу въехала в стену кафе «Евро Кебаб».

Согласно записи с камеры видеонаблюдения, в автомобиле находились водитель и пассажир. Они оба покинули место происшествия и могут быть объявлены в розыск, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу петербургского ГИБДД

Ранее NEWS.ru писал, что в Чечне грузовик врезался в жилой дом после столкновения с легковым автомобилем. В результате ДТП водитель легковушки погиб, а управлявший фурой получил травмы средней степени тяжести. Человек, находившийся в доме, не пострадал.