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Иномарка протаранила кафе в Петербурге 

News.ru и ещё 4 6 часов назад
Иномарка протаранила кафе в Петербурге
Фото: eurokebab/vk.com
Автомобиль Ford Explorer врезался в заведение общепита в Санкт-Петербурге. Пострадавших в результате ДТП нет.
Инцидент произошёл днём 1 июля на улице Гренадерской неподалёку от Сампсониевского собора. Машина на полном ходу въехала в стену кафе «Евро Кебаб».
Согласно записи с камеры видеонаблюдения, в автомобиле находились водитель и пассажир. Они оба покинули место происшествия и могут быть объявлены в розыск, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу петербургского ГИБДД.
Ранее NEWS.ru писал, что в Чечне грузовик врезался в жилой дом после столкновения с легковым автомобилем. В результате ДТП водитель легковушки погиб, а управлявший фурой получил травмы средней степени тяжести. Человек, находившийся в доме, не пострадал.
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ДТП , Ford Explorer , ГИБДД , РИА Новости
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