Зачем водители показывают встречным открытую ладонь?

Помимо официальных ПДД имеет место негласный язык жестов, а также сигналов, с помощью которых автомобилисты общаются между собой, прибывая за рулем транспортного средства.

Некоторые начинающие автолюбители не знают, зачем водитель машины показывает раскрытую ладонь встречным авто. Многие думают, что это простое приветствие. Однако смысл такого действия заключается в другом.

С помощью раскрытой ладони автомобилисты предупреждают, что на дороге находится экипаж ДПС . Это своеобразное дублирование известного всем моргания дальним светом.

Тут возникает вопрос, а зачем было придумывать новый способ такого предупреждения. Дело в том, что переход с ближнего на дальний свет некоторые сотрудники ГИБДД могут расценить как административное правонарушение.

В ПДД говорится, что в случае наличия освещения в населенных пунктах разрешено ездить только с включенными фарами ближнего света. Вследствие этого моргание автомобильной оптикой в городе либо поселке полицейские могут посчитать незаконным.

А значит, водители нашли альтернативу и так солидарное братство шоферов продолжает помогать друг другу.