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Блогер, известный как Димас из Батайска, попал в аварию на Lamborghini , которую он разыграл среди подписчиков и должен был вручать 4 июля в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».

По данным издания, ДТП произошло поздно вечером 2 июля на пересечении Коломенской улицы и Свечного переулка в Санкт-Петербурге. Очевидцы рассказали, что Renault Logan въехал в Lamborghini, после чего спортивный автомобиль затормозил о тротуар. У спорткара выбито правое переднее стекло и помята дверь.

ДТП парализовало движение транспорта, однако погибших и пострадавших в результате аварии нет.

Видео аварии разместил в Telegram телеканал «360». На кадрах видно, как желтый спорткар пытается уйти от столкновения, но получается лишь частично смягчить удар.