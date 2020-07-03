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Блогер «Димас» разбил Lamborghini за 17 млн 

Алиса Селезнёва и ещё 5 3 часа назад
Блогер, известный как Димас из Батайска, попал в аварию на Lamborghini, которую он разыграл среди подписчиков и должен был вручать 4 июля в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
По данным издания, ДТП произошло поздно вечером 2 июля на пересечении Коломенской улицы и Свечного переулка в Санкт-Петербурге. Очевидцы рассказали, что Renault Logan въехал в Lamborghini, после чего спортивный автомобиль затормозил о тротуар. У спорткара выбито правое переднее стекло и помята дверь.
ДТП парализовало движение транспорта, однако погибших и пострадавших в результате аварии нет.
Видео аварии разместил в Telegram телеканал «360». На кадрах видно, как желтый спорткар пытается уйти от столкновения, но получается лишь частично смягчить удар.
«Рамблер» писал, что ранее в Москве актер Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого погиб.
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ДТП , Видео , Jeep , Lamborghini , Lada , Renault Logan , Renault , Jeep Grand Cherokee , Михаил Ефремов
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