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Блогер разбил Lamborghini, который был призом за участие в розыгрыше 

News.ru 2 часа назад
Блогер разбил золотой Lamborghini в Петербурге
Фото: globallookpress.com
Золотой Lamborghini и Renault Logan столкнулись на перекрёстке в Санкт-Петербурге. Lamborghini принадлежит блогеру Дмитрию Рудакову, известному в Сети как Диман из Батайска, который разыграл его среди подписчиков и должен был вручать победителю 4 июля в Москве.
Авария произошла на пересечении улицы Коломенской и Свечного переулка. Кадры столкновения опубликовали в Сети очевидцы. По их свидетельствам, Renault Logan въехала в Lamborghini, поле чего спорткар затормозил о бордюр. У элитной иномарки выбито стекло и помята дверь, сообщает Пятый канал.
vk.com
После столкновения на капот Lamborghini села девушка и поставила рядом свои кроссовки, чем вызвала недоумение собравшейся толпы. ДТП парализовало движение транспорта, пострадавших и погибших в результате аварии нет.
«Там не движение встало… Там жизнь у водителя Логана остановилась», «Логан квартиру свою помял и кредит миллионов на пять», отреагировали на происшествие в комментариях пользователи.
Ранее NEWS.ru сообщал, что фура 1 июля протаранила частный жилой домпосле столкновения с легковым автомобилем в посёлке Ойсхара в Гудермесском районе Чечни. В результате ДТП один человек погиб и один пострадал.
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Комментарии
ДТП , Lamborghini , Renault Logan , Renault , Дмитрий Рудаков
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