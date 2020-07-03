Блогер разбил золотой Lamborghini в Петербурге

Золотой Lamborghini Renault Logan столкнулись на перекрёстке в Санкт-Петербурге. Lamborghini принадлежит блогеру Дмитрию Рудакову , известному в Сети как Диман из Батайска, который разыграл его среди подписчиков и должен был вручать победителю 4 июля в Москве.

Авария произошла на пересечении улицы Коломенской и Свечного переулка. Кадры столкновения опубликовали в Сети очевидцы. По их свидетельствам, Renault Logan въехала в Lamborghini, поле чего спорткар затормозил о бордюр. У элитной иномарки выбито стекло и помята дверь, сообщает Пятый канал.

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После столкновения на капот Lamborghini села девушка и поставила рядом свои кроссовки, чем вызвала недоумение собравшейся толпы. ДТП парализовало движение транспорта, пострадавших и погибших в результате аварии нет.

«Там не движение встало… Там жизнь у водителя Логана остановилась», «Логан квартиру свою помял и кредит миллионов на пять», отреагировали на происшествие в комментариях пользователи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что фура 1 июля протаранила частный жилой домпосле столкновения с легковым автомобилем в посёлке Ойсхара в Гудермесском районе Чечни. В результате ДТП один человек погиб и один пострадал.