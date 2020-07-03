Опубликовано видео ДТП блогера на Lamborghini 

Блогер Димас из Батайска попал в ДТП в центральном районе Санкт-Петербурга. 2 июля на пересечении Коломенской улицы и Свечного переулка Renault Logan врезался в люксовый автомобиль Lamborghini , который предположительно принадлежит блогеру Дмитрию Рудикову, более известному как Димас из Батайска. По некоторым сведениям, дорогостоящее итальянское авто предназначалось одному из подписчиков интернет-знаменитости.

На кадрах видно, как водитель спорткара на перекрестке пытается избежать столкновения с иномаркой. Но, к сожалению, миновать ДТП не удалось. Авария обошлась без пострадавших.