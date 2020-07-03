Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Опубликовано видео ДТП блогера на Lamborghini 

Алевтина Жаркова 3 часа назад
Блогер Димас из Батайска попал в ДТП в центральном районе Санкт-Петербурга. 2 июля на пересечении Коломенской улицы и Свечного переулка Renault Logan врезался в люксовый автомобиль Lamborghini, который предположительно принадлежит блогеру Дмитрию Рудикову, более известному как Димас из Батайска. По некоторым сведениям, дорогостоящее итальянское авто предназначалось одному из подписчиков интернет-знаменитости.
На кадрах видно, как водитель спорткара на перекрестке пытается избежать столкновения с иномаркой. Но, к сожалению, миновать ДТП не удалось. Авария обошлась без пострадавших.
ДТП , Видео , Lamborghini , Renault Logan , Renault
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем водители показывают встречным открытую ладонь?
Зачем водители показывают встречным открытую ладонь?
Разъяренный «обочечник» устроил стрельбу в Санкт-Петербурге
Разъяренный «обочечник» устроил стрельбу в Санкт-Петербурге
ТОП-7 автомобильных опций, без которых лучше обойтись
ТОП-7 автомобильных опций, без которых лучше обойтись
Машина-невидимка: какие авто никогда не останавливают?
Машина-невидимка: какие авто никогда не останавливают?
Видео
Опубликовано видео ДТП блогера на Lamborghini
00:18
Опубликовано видео ДТП блогера на Lamborghini
ДТП
В системе оплаты парковки произошел сбой
00:26
В системе оплаты парковки произошел сбой
Автоновости Бортжурнал
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
00:32
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
ДТП
Появилось видео с места ДТП с Михаилом Ефремовым
00:59
Появилось видео с места ДТП с Михаилом Ефремовым
ДТП
Столкновение такси и Ferrari попало на видео
01:05
Столкновение такси и Ferrari попало на видео
ДТП
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
01:09
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
ДТП
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
00:22
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
ДТП
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
01:19
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
ДТП
«Ситуация фантастическая»: россиян ждет рост цен
03:25
«Ситуация фантастическая»: россиян ждет рост цен
Автоновости
В РФ придумали наказание нарушителям ПДД
01:38
В РФ придумали наказание нарушителям ПДД
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение