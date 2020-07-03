Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова , рассказал, что актер заявляет о своей невиновности в ДТП. Об этом сообщает «Москва 24».

«Более подробнее ничего пояснить не буду — это преждевременно, то есть данное преступление он не совершал», — сказал Пашаев.

По его словам, Ефремов говорил о «готовности платить», так как в аварии участвовал его автомобиль».

«Михаил Олегович, когда ранее сказал, что «я хочу возместить», — не возместить, а «готов платить», потому что в ДТП участвовала его машина», — заявил адвокат.

Как писал «Рамблер», авария произошла в Москве 8 июня. Автомобиль Михаила Ефремова врезался в фургон, водитель которого Сергей Захаров впоследствии погиб.

Позже выяснилось, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Актера отправили под домашний арест, ему грозит от пяти до 12 лет тюрьмы.