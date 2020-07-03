Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал, что актер заявляет о своей невиновности в ДТП. Об этом сообщает «Москва 24».
«Более подробнее ничего пояснить не буду — это преждевременно, то есть данное преступление он не совершал», — сказал Пашаев.
По его словам, Ефремов говорил о «готовности платить», так как в аварии участвовал его автомобиль».
«Михаил Олегович, когда ранее сказал, что «я хочу возместить», — не возместить, а «готов платить», потому что в ДТП участвовала его машина», — заявил адвокат.
Как писал «Рамблер», авария произошла в Москве 8 июня. Автомобиль Михаила Ефремова врезался в фургон, водитель которого Сергей Захаров впоследствии погиб.
Позже выяснилось, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Актера отправили под домашний арест, ему грозит от пяти до 12 лет тюрьмы.
Через несколько дней после ДТП на YouTube-канале GrazhdaninPoet появилось обращение Ефремова, в котором он попросил прощения у семьи Захарова. Он заявил, что поможет им «всеми средствами», если они согласятся принять его помощь. Актер назвал это «не попыткой откупиться, а попыткой искупить».