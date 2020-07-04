6 человек пострадали при опрокидывании УАЗика в Якутии

Микроавтобус УАЗ перевернулся в Хангаласском районе Якутии при съезде к берегу реки Лена. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили шесть человек.

Четверо пострадавших, включая водителя, госпитализированы в местные больницы, ещё двое отправлены домой на амбулаторное лечение. Всего на момент ДТП в салоне «буханки» находились восемь человек, двое пассажиров не пострадали, сообщает Пятый канал.

Водитель объяснил случившееся те, что у микроавтобуса отказали тормоза при спуске на берег реки. Из-за этого машина и перевернулась.

Ранее NEWS.ru сообщал, что фура 1 июля протаранила частный жилой дом после столкновения с легковым автомобилем в посёлке Ойсхара в Гудермесском районе Чечни. В результате ДТП один человек погиб и один пострадал.