В Москве из-за аварии перекрыли четыре полосы МКАД 

Все новости на карте

В Москве на 24-м километре МКАД перекрыли четыре полосы МКАД, пишет столичный департамент транспорта в Twitter.

"В связи с ДТП временно перекрыты четыре полосы на 24-м километре МКАД по внутренней стороне, движение осуществляется по одной полосе", — говорится в сообщении.

Представитель экстренных служб сообщил, что столкнулись легковушка и грузовой автомобиль. Один человек погиб, двое пострадали, в том числе двухлетний ребенок. На место ДТП вылетел вертолёт.

Водителей просят рассчитывать время или выбирать пути объезда.