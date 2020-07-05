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В Москве из-за аварии перекрыли четыре полосы МКАД 

Газета.Ru и ещё 57 6 часов назад
В Москве из-за аварии перекрыли четыре полосы МКАД
Фото: РИА Новости
В Москве на 24-м километре МКАД перекрыли четыре полосы МКАД, пишет столичный департамент транспорта в Twitter.
"В связи с ДТП временно перекрыты четыре полосы на 24-м километре МКАД по внутренней стороне, движение осуществляется по одной полосе", — говорится в сообщении.
Представитель экстренных служб сообщил, что столкнулись легковушка и грузовой автомобиль. Один человек погиб, двое пострадали, в том числе двухлетний ребенок. На место ДТП вылетел вертолёт.
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ДТП , дтп, мкад
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