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В ДТП на МКАД пострадали три человека 

РИА Новости и ещё 15 2 часа назад
3 человека пострадали в ДТП на МКАД
Фото: РИА Новости
Авария с участием двух машин произошла на МКАД в Москве, в результате пострадали три человека, сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.
Автомобили столкнулись в 16.50 на 60-м километре автодороги.
"По предварительным данным в результате происшествия пострадали 3 человека", — говорится в сообщении.
По версии правоохранителей, водитель "ГАЗели", двигаясь по первой полосе, пытался уйти от столкновения с Audi, выезжающей с Рублево-Успенского шоссе. В результате водитель "ГАЗели" столкнулся с автомобилем Mercedes, двигавшимся в третей полосе.
На данный момент известно, что травмы получили водитель и два пассажира "ГАЗели".
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ДТП , Audi , ГИБДД
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