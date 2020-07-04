3 человека пострадали в ДТП на МКАД

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Авария с участием двух машин произошла на МКАД в Москве, в результате пострадали три человека, сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции

Автомобили столкнулись в 16.50 на 60-м километре автодороги.

"По предварительным данным в результате происшествия пострадали 3 человека", — говорится в сообщении.

По версии правоохранителей, водитель "ГАЗели", двигаясь по первой полосе, пытался уйти от столкновения с Audi , выезжающей с Рублево-Успенского шоссе. В результате водитель "ГАЗели" столкнулся с автомобилем Mercedes, двигавшимся в третей полосе.

На данный момент известно, что травмы получили водитель и два пассажира "ГАЗели".