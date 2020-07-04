«Не пропустил пешехода»: ДТП с Mercedes в Москве 

Водитель " Мерседеса " сбил девушку на пешеходном переходе в Москве. ДТП произошло возле трамвайной остановки «Улица Якорная». Об инциденте сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Водитель не пропустил пешехода на трамвайной остановке, в результате чего у девушки, судя по всему, перелом ноги, потому что ей наложили шину прямо на месте», — рассказал очевидец.

Водитель не скрывался с места ДТП. Девушке на вид лет 25, она находится в сознании. Скорая отвезла потерпевшую в больницу.