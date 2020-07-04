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«Не пропустил пешехода»: ДТП с Mercedes в Москве 

Майк Габриелян 1 час назад
«Не пропустил пешехода»: ДТП с Mercedes в Москве
Фото: ТАСС
Водитель "Мерседеса" сбил девушку на пешеходном переходе в Москве. ДТП произошло возле трамвайной остановки «Улица Якорная». Об инциденте сообщает радиостанция «Говорит Москва».
«Водитель не пропустил пешехода на трамвайной остановке, в результате чего у девушки, судя по всему, перелом ноги, потому что ей наложили шину прямо на месте», — рассказал очевидец.
Водитель не скрывался с места ДТП. Девушке на вид лет 25, она находится в сознании. Скорая отвезла потерпевшую в больницу.
Ранее «Рамблер» сообщал, что автомобиль сбил женщину с двумя детьми на пешеходном переходе на юге Москвы.
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ДТП , Mercedes-Benz , Радиостанция "Говорит Москва"
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