«Двое госпитализированы»: Автомобиль наехал на протестующих в Сиэтле

Неизвестный автомобиль в ночь на субботу совершил наезд на группу протестующих в американском городе Сиэтл (штат Вашингтон), двое пострадали. Об этом на своей странице в Twitter сообщил официальный представитель полиции штата Вашингтон Рик Джонсон.

По его словам, машина въехала в перекрытую для протестующих часть шоссе и протаранила находящуюся там группу демонстрантов.

"Двое были госпитализированы в Harborview, — написал Джонсон. — Один из пострадавших находится в критическом состоянии, второй получил тяжелые травмы".

Водителя протаранившего демонстрантов автомобиля задержали. Полиция проводит расследование деталей инцидента.

2 июля пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни заявила, что так называемая автономная зона, провозглашенная протестующими в одном из центральных районов Сиэтла, окончательно ликвидирована полицией. Участники демонстраций в Сиэтле ранее объявили "автономной зоной" один из центральных районов города, установив на дорогах десятки палаток и заграждения. Местные власти приняли решение для снижения напряженности освободить полицейский участок в этом районе, после чего здание заняли демонстранты. Некоторые из протестующих требовали расформировать полицию города, а также прекратить ущемления прав темнокожих.