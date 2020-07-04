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Автомобиль наехал на группу протестующих в Сиэтле 

ТАСС и ещё 5 4 часа назад
«Двое госпитализированы»: Автомобиль наехал на протестующих в Сиэтле
Фото: Reuters
Неизвестный автомобиль в ночь на субботу совершил наезд на группу протестующих в американском городе Сиэтл (штат Вашингтон), двое пострадали. Об этом на своей странице в Twitter сообщил официальный представитель полиции штата Вашингтон Рик Джонсон.
По его словам, машина въехала в перекрытую для протестующих часть шоссе и протаранила находящуюся там группу демонстрантов.
"Двое были госпитализированы в Harborview, — написал Джонсон. — Один из пострадавших находится в критическом состоянии, второй получил тяжелые травмы".
Водителя протаранившего демонстрантов автомобиля задержали. Полиция проводит расследование деталей инцидента.
2 июля пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни заявила, что так называемая автономная зона, провозглашенная протестующими в одном из центральных районов Сиэтла, окончательно ликвидирована полицией. Участники демонстраций в Сиэтле ранее объявили "автономной зоной" один из центральных районов города, установив на дорогах десятки палаток и заграждения. Местные власти приняли решение для снижения напряженности освободить полицейский участок в этом районе, после чего здание заняли демонстранты. Некоторые из протестующих требовали расформировать полицию города, а также прекратить ущемления прав темнокожих.
Президент США Дональд Трамп неоднократно называл участников беспорядков в Сиэтле анархистами и террористами. Он также критиковал мэра Сиэтла Дженни Деркан и губернатора штата Вашингтон Джея Инсли за бездействие. 11 июня в интервью телеканалу Fox News президент США заявил, что восстановить порядок в Сиэтле можно только с привлечением Национальной гвардии США.
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Комментарии
ДТП , Дональд Трамп , Администрация США , Fox News
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