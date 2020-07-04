Водитель иномарки въехал в остановку в Москве 

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В столице водитель автомобиля Kia почувствовал себя плохо, не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта, обошлось без пострадавших, сообщается в Twitter-аккаунте управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.

«В 16:00 на Варшавском шоссе у дома 36 водитель автомобиля Kia Rio не справился с управлением и выехал на тротуар, где совершил наезд на остановку общественного транспорта. В момент ДТП на остановке никого не было», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель иномарки почувствовал себя плохо. От госпитализации мужчина отказался.