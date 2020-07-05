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Опубликовано видео краш-теста автомобиля Aurus 

РИА Новости и ещё 6 5 часов назад
Опубликовано видео краш-теста автомобиля Aurus
Фото: Car.ru
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Телеканал «Звезда» опубликовал кадры краш-теста автомобиля Aurus.
Седан протестировали на прочность в центре испытаний ФГУП «НАМИ». Разработчики создали ситуацию, при которой автомобиль лицевой частью врезается в преграду на скорости 64 километров в час. В салоне машины находились два манекена, имитирующих водителя и пассажира на переднем сиденье.
В момент аварии видно, что, несмотря на сильные повреждения передней части корпуса авто, манекены остались на своих местах. Также вовремя сработали подушки безопасности, поэтому испытания в целом признали успешными.
Aurus — это рыночное название семейства автомобилей класса люкс для первых лиц государства на основе единой модульной платформы. В него входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник, который должен быть представлен в этом году.
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ДТП , Автоновости , Бортжурнал , Тест-драйвы , ТК "Звезда" , РИА Новости
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