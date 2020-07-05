Под Иркутском в аварии пострадали 10 человек

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В Иркутской области десять человек, в том числе ребёнок, пострадали в результате столкновения легковых автомобилей. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на ГИБДД

«ДТП в Черемховском районе, 10 человек пострадали. В одной машине ехали шесть человек, в другой четыре», — сказал представитель ведомства.

По его словам, девочка 2011 года рождения получила тяжёлые травмы в результате аварии.

В ГИБДД сообщили, что авария произошла, так как одна из машин не уступила другой, выезжая со второстепенной дороги.

Ранее четыре человека пострадали в результате ДТП на МКАД в Москве.

Также URA.RU сообщало, что в ДТП в Тюменской области погибли три человека.