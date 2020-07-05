Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Иркутской области 10 человек пострадали в результате ДТП 

RT на русском и ещё 9 1 час назад
Под Иркутском в аварии пострадали 10 человек
Фото: globallookpress.com
В Иркутской области десять человек, в том числе ребёнок, пострадали в результате столкновения легковых автомобилей. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на ГИБДД.
«ДТП в Черемховском районе, 10 человек пострадали. В одной машине ехали шесть человек, в другой четыре», — сказал представитель ведомства.
По его словам, девочка 2011 года рождения получила тяжёлые травмы в результате аварии.
В ГИБДД сообщили, что авария произошла, так как одна из машин не уступила другой, выезжая со второстепенной дороги.
Ранее четыре человека пострадали в результате ДТП на МКАД в Москве.
Также URA.RU сообщало, что в ДТП в Тюменской области погибли три человека.
Видео дня. Водителям в России разрешат разгоняться до 150 км/час
RT на русском: последние новости
Адвокат заявил об отказе Ефремова признавать вину в ДТП Адвокат заявил об отказе Ефремова признавать вину в ДТП Четыре человека пострадали в результате ДТП на МКАД Четыре человека пострадали в результате ДТП на МКАД В Подмосковье в ДТП с участием автобуса пострадали восемь человек В Подмосковье в ДТП с участием автобуса пострадали восемь человек
ДТП , ГИБДД , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы автомобили с самым дорогим техобслуживанием
Названы автомобили с самым дорогим техобслуживанием
Зачем водители показывают встречным открытую ладонь?
Зачем водители показывают встречным открытую ладонь?
Как проучить соседа-наглеца
Как проучить соседа-наглеца
Названы самые бесполезные автомобильные примочки
Названы самые бесполезные автомобильные примочки
Видео
Опубликовано видео ДТП блогера на Lamborghini
00:18
Опубликовано видео ДТП блогера на Lamborghini
ДТП
В системе оплаты парковки произошел сбой
00:26
В системе оплаты парковки произошел сбой
Автоновости Бортжурнал
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
00:32
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
ДТП
Появилось видео с места ДТП с Михаилом Ефремовым
00:59
Появилось видео с места ДТП с Михаилом Ефремовым
ДТП
Столкновение такси и Ferrari попало на видео
01:05
Столкновение такси и Ferrari попало на видео
ДТП
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
01:09
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
ДТП
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
00:22
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
ДТП
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
01:19
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
ДТП
Названы 6 признаков угона авто
00:45
Названы 6 признаков угона авто
Автоновости
«Ситуация фантастическая»: россиян ждет рост цен
03:25
«Ситуация фантастическая»: россиян ждет рост цен
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение