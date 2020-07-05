Раскрыта причина крупной аварии в Москве

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Ранее сообщалось о перекрытии движения по дублеру в сторону центра из-за аварии.

Причиной аварии с участием трех машин на проспекте Мира в Москве мог стать приступ астмы у водителя, наехавшего на стоявшие автомобили. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

«Предварительная причина ДТП на проспекте Мира: у водителя Toyota случился приступ астмы, вследствие чего он потерял сознание и наехал на стоявшие транспортные средства», — говорится в соцсетях департамента.