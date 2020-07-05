Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Причиной ДТП с участием трех машин в Москве мог стать приступ астмы у водителя 

ТК «Звезда» и ещё 19 2 часа назад
Раскрыта причина крупной аварии в Москве
Фото: globallookpress.com
Ранее сообщалось о перекрытии движения по дублеру в сторону центра из-за аварии.
Причиной аварии с участием трех машин на проспекте Мира в Москве мог стать приступ астмы у водителя, наехавшего на стоявшие автомобили. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.
«Предварительная причина ДТП на проспекте Мира: у водителя Toyota случился приступ астмы, вследствие чего он потерял сознание и наехал на стоявшие транспортные средства», — говорится в соцсетях департамента.
В центре Москвы произошла крупная авария
Ранее сообщалось, что на проспекте Мира в Москве столкнулись три машины, движение по дублеру в сторону центра было полностью перекрыто. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали несколько человек. На месте работают МЧС и бригады скорой помощи.
Видео дня. Водителям в России разрешат разгоняться до 150 км/час
ТК «Звезда»: последние новости
«Грязное шоу»: Адвокат Ефремова объяснил, почему актер отказался признавать вину в ДТП «Грязное шоу»: Адвокат Ефремова объяснил, почему актер отказался признавать вину в ДТП В Подмосковье перевернулся рейсовый автобус с пассажирами В Подмосковье перевернулся рейсовый автобус с пассажирами Крупная авария с участием грузовика парализовала движение на МКАД Крупная авария с участием грузовика парализовала движение на МКАД
ДТП , Автоновости , Бортжурнал , Toyota , МЧС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы автомобили с самым дорогим техобслуживанием
Названы автомобили с самым дорогим техобслуживанием
Зачем водители показывают встречным открытую ладонь?
Зачем водители показывают встречным открытую ладонь?
Как проучить соседа-наглеца
Как проучить соседа-наглеца
Разъяренный «обочечник» устроил стрельбу в Санкт-Петербурге
Разъяренный «обочечник» устроил стрельбу в Санкт-Петербурге
Видео
Опубликовано видео ДТП блогера на Lamborghini
00:18
Опубликовано видео ДТП блогера на Lamborghini
ДТП
В системе оплаты парковки произошел сбой
00:26
В системе оплаты парковки произошел сбой
Автоновости Бортжурнал
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
00:32
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
ДТП
Появилось видео с места ДТП с Михаилом Ефремовым
00:59
Появилось видео с места ДТП с Михаилом Ефремовым
ДТП
Столкновение такси и Ferrari попало на видео
01:05
Столкновение такси и Ferrari попало на видео
ДТП
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
01:09
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
ДТП
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
00:22
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
ДТП
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
01:19
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
ДТП
Названы 6 признаков угона авто
00:45
Названы 6 признаков угона авто
Автоновости
«Ситуация фантастическая»: россиян ждет рост цен
03:25
«Ситуация фантастическая»: россиян ждет рост цен
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение