Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

При аварии с пассажирским автобусом в Турции пострадали 17 человек 

ТК «Звезда» и ещё 7 1 час назад
ЧП в Турции: есть погибшие
Фото: XinHua, Globallookpress
ДТП произошло в районе города Гебзе, все раненые госпитализированы.
Пассажирский автобус, двигавшийся в направлении Анкары, перевернулся на северо-западе страны в районе города Гебзе. В результате ДТП в провинции Коджаэли погиб один человек.
Как сообщил местный телеканал «Хабер тюрк», в аварии погиб один человек, пострадало — 17 человек. Все они были госпитализированы. Правоохранительные органы начали расследование по факту случившегося.
До этого телеканал предупреждал о многочисленных пострадавших в результате ДТП, однако их число и подробности состояния здоровья не назывались. На месте аварии происшествия работают пожарные и медики. Движение по шоссе в направлении Анкары было полностью перекрыто.
Видео дня. Водителям в России разрешат разгоняться до 150 км/час
ТК «Звезда»: последние новости
«Грязное шоу»: Адвокат Ефремова объяснил, почему актер отказался признавать вину в ДТП «Грязное шоу»: Адвокат Ефремова объяснил, почему актер отказался признавать вину в ДТП Крупная авария с участием грузовика парализовала движение на МКАД Крупная авария с участием грузовика парализовала движение на МКАД В Подмосковье перевернулся рейсовый автобус с пассажирами В Подмосковье перевернулся рейсовый автобус с пассажирами
ДТП , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ефремов отказался признать вину в совершении ДТП
Ефремов отказался признать вину в совершении ДТП
Как проучить соседа-наглеца
Как проучить соседа-наглеца
Названы автомобили с самым дорогим техобслуживанием
Названы автомобили с самым дорогим техобслуживанием
В центре Москвы произошло новое скандальное ДТП
В центре Москвы произошло новое скандальное ДТП
Видео
Появилось видео ДТП внедорожника в центре Москвы
01:01
Появилось видео ДТП внедорожника в центре Москвы
ДТП
Опубликовано видео ДТП блогера на Lamborghini
00:18
Опубликовано видео ДТП блогера на Lamborghini
ДТП
В системе оплаты парковки произошел сбой
00:26
В системе оплаты парковки произошел сбой
Автоновости Бортжурнал
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
00:32
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
ДТП
Появилось видео с места ДТП с Михаилом Ефремовым
00:59
Появилось видео с места ДТП с Михаилом Ефремовым
ДТП
Столкновение такси и Ferrari попало на видео
01:05
Столкновение такси и Ferrari попало на видео
ДТП
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
01:09
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
ДТП
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
00:22
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
ДТП
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
01:19
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
ДТП
Названы 6 признаков угона авто
00:45
Названы 6 признаков угона авто
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение