Появилось видео ДТП внедорожника в центре Москвы 

В Москве на Проспекте Мира произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадало по меньшей мере 6 автомобилей. Внедорожник Тойота Лэнд Крузер на одном из съездов с шоссе на большой скорости протаранил сразу 5 автомобилей. Иномарка, съезжая с шоссе и практически не сбавляя скорость врезалась в стоящий на парковке автомобиль. По цепной реакции удар пришелся и на припаркованные рядом автомобили. Есть данные о четырех пострадавших в результате этого ДТП. Все обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее сообщалось, что водителя Лэнд Крузер в Иркутске, умышленно столкнувшего попутный автомобиль на встречную полосу, приговорили к 15 годам в колонии строгого режима.