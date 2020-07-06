Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Появилось видео ДТП внедорожника в центре Москвы 

Вадим Дроздов 57 минут назад
В Москве на Проспекте Мира произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадало по меньшей мере 6 автомобилей. Внедорожник Тойота Лэнд Крузер на одном из съездов с шоссе на большой скорости протаранил сразу 5 автомобилей. Иномарка, съезжая с шоссе и практически не сбавляя скорость врезалась в стоящий на парковке автомобиль. По цепной реакции удар пришелся и на припаркованные рядом автомобили. Есть данные о четырех пострадавших в результате этого ДТП. Все обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее сообщалось, что водителя Лэнд Крузер в Иркутске, умышленно столкнувшего попутный автомобиль на встречную полосу, приговорили к 15 годам в колонии строгого режима.
ДТП , Видео , Toyota , ФСИН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Разъяренный «обочечник» устроил стрельбу в Санкт-Петербурге
Разъяренный «обочечник» устроил стрельбу в Санкт-Петербурге
Зачем водители показывают встречным открытую ладонь?
Зачем водители показывают встречным открытую ладонь?
Названы автомобили с самым дорогим техобслуживанием
Названы автомобили с самым дорогим техобслуживанием
Как проучить соседа-наглеца
Как проучить соседа-наглеца
Видео
Появилось видео ДТП внедорожника в центре Москвы
01:01
Появилось видео ДТП внедорожника в центре Москвы
ДТП
Опубликовано видео ДТП блогера на Lamborghini
00:18
Опубликовано видео ДТП блогера на Lamborghini
ДТП
В системе оплаты парковки произошел сбой
00:26
В системе оплаты парковки произошел сбой
Автоновости Бортжурнал
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
00:32
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
ДТП
Появилось видео с места ДТП с Михаилом Ефремовым
00:59
Появилось видео с места ДТП с Михаилом Ефремовым
ДТП
Столкновение такси и Ferrari попало на видео
01:05
Столкновение такси и Ferrari попало на видео
ДТП
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
01:09
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
ДТП
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
00:22
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
ДТП
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
01:19
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
ДТП
Названы 6 признаков угона авто
00:45
Названы 6 признаков угона авто
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение