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Владелица отсудила у АвтоВАЗа деньги за сгоревший Lada XRay 

Авторамблер 3 часа назад
Владелица отсудила у АвтоВАЗа деньги за сгоревший Lada XRay
Фото: Авторамблер
Отечественный автомобиль, купленный за 675 тыс. руб. загорелся самостоятельно в сентябре 2019 года — всего через полгода после покупки.
Владелица сгоревшего Lada XRay из поселка Первомайский Оренбургской области решила обратиться к АвтоВАЗу за компенсацией, так как на момент возгорания еще не истекла гарантия. Однако АвтоВАЗ претензии женщины упорно игнорировал.
В итоге женщина обратилась в суд с требованием принять сгоревший автомобиль и взыскать с производителя его полную стоимость, а также неустойку, проценты по кредиту, компенсацию морального вреда и судебные издержки.
Суд изучил заключения судебной комплексной пожаротехнической и автотехнической экспертиз и обязал АвтоВАЗ забрать XRay "ненадлежащего качества" и выплатить истцу 675 тыс. руб. Удовлетворить иск решили частично, общая сумма выплат не называется.
Пока решение суда не вступило в силу и тольяттинский автоконцерн может его обжаловать.
Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ может отказаться от выпуска XRay. Уже в мае объем производства был значительно сокращен, а дилеры Lada стали сообщать о нехватке новых паркетников.
Lada XRay появилась на российском рынке в 2016 году. Компакт-кросс представлен в двух версиях: стандартной и "вседорожной" Cross. Стоимость автомобиля варьируется от 634,9 тыс. за базовый кроссовер до 1,05 млн руб. за дорогую версию XRay Cross Instinct, представленную в апреле.
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ДТП , Lada , Lada XRAY , Автоваз
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