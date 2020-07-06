Владелица отсудила у АвтоВАЗа деньги за сгоревший Lada XRay 

Отечественный автомобиль, купленный за 675 тыс. руб. загорелся самостоятельно в сентябре 2019 года — всего через полгода после покупки.

Владелица сгоревшего Lada XRay из поселка Первомайский Оренбургской области решила обратиться к АвтоВАЗу за компенсацией, так как на момент возгорания еще не истекла гарантия. Однако АвтоВАЗ претензии женщины упорно игнорировал.

В итоге женщина обратилась в суд с требованием принять сгоревший автомобиль и взыскать с производителя его полную стоимость, а также неустойку, проценты по кредиту, компенсацию морального вреда и судебные издержки.

Суд изучил заключения судебной комплексной пожаротехнической и автотехнической экспертиз и обязал АвтоВАЗ забрать XRay "ненадлежащего качества" и выплатить истцу 675 тыс. руб. Удовлетворить иск решили частично, общая сумма выплат не называется.

Пока решение суда не вступило в силу и тольяттинский автоконцерн может его обжаловать.

Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ может отказаться от выпуска XRay. Уже в мае объем производства был значительно сокращен, а дилеры Lada стали сообщать о нехватке новых паркетников.

Lada XRay появилась на российском рынке в 2016 году. Компакт-кросс представлен в двух версиях: стандартной и "вседорожной" Cross. Стоимость автомобиля варьируется от 634,9 тыс. за базовый кроссовер до 1,05 млн руб. за дорогую версию XRay Cross Instinct, представленную в апреле.