Автомобилистка выжила после серии кувырков на Toyota Corolla 

На YouTube попало необычное видео с камеры видеонаблюдения частного офиса, на кадрах которого Toyota Corolla несколько раз перевернулась и получила сильные повреждения. Но самое удивительно в этом видео — не сам факт аварии, а то, что женщина, находившаяся за рулём японского автомобиля, выжила и смогла самостоятельно выбраться из автомобиля.

Так и неясно, почему водитель вёл себя так необычно. Пользователи предположили, что это результат многочисленных ударов и шока.

Очевидцы сообщают, что происшествие произошло в небольшой островной стране Кюрасао, поэтому о случившемся сразу стало известно всем службам. Прибывшая на место полиция пока так и не установила причину ДТП.

По первичной версии, пожилая женщина не справилась с управлением, заходя на поворот, что привело к смещению задней оси и удару о бордюр, а это уже повлекло за собой многочисленные перевороты.

Несмотря на сложную аварию, женщина не стала дожидаться приезда медиков или звать на помощь. Сообщается, что она взяла самое необходимое, прикинула сколько ей нужно отдать за ремонт, и куда-то ушла.