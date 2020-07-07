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Водитель выиграл в лотерею и насмерть сбил пять человек 

Lenta.ru 2 часа назад
Водитель выиграл в лотерею и насмерть сбил пять человек
Фото: Sunday Alamba / AP
Водитель из города Тегби, Гана, насмерть сбил пять человек после того, как выиграл в лотерею и поспешил отметить победу. Об этом сообщает местный новостной портал MyJoyOnline.
Висдом Кподо (Wisdom Kpodo) выиграл в лотерею 1,2 тысячи ганских седи (почти 15 тысяч рублей). Он одолжил у друга машину и поехал праздновать победу. По дороге он на высокой скорости попытался обогнать мотоцикл и такси, но не справился с управлением и врезался в дом. В здании находились 41-летняя мать с тремя дочерьми и 70-летняя женщина. Все они погибли на месте.
Кподо пытался скрыться с места происшествия, но позже сам явился в полицию, чтобы помочь следствию. В машине его друга нашли бутылки с крепкими алкогольными напитками.
В ноябре прошлого года сообщалось, что в английском городе Хинкли, графство Лестершир, победитель лотереи спустил выигрыш на проституток и машину, после чего напал на жену, убил двух сыновей и покончил с собой. Перед убийством мужчина оставил прощальную записку, в которой признавался супруге и убитым сыновьям в любви и раскаивался в содеянном.
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