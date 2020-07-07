Россиянин отобрал у таксиста машину и попал под поезд

В подмосковных Мытищах россиянин напал на таксиста, отобрал его машину и попал на ней под поезд. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, нападение произошло 5 июля. Таксиста госпитализировали из дома на Новомытищинском проспекте с многочисленными ранениями грудной клетки и шеи. Он рассказал, что травмы ему нанес неизвестный, который сел к нему в автомобиль. Нападавший ранил таксиста, вытащил его из салона машины и угнал ее.

В тот же вечер автомобиль нашли около железнодорожной станции «Мытыщи». Оказалось, что 20-летний угонщик попал на ней под поезд, его госпитализировали с переломом таза. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о разбое (статья 162 УК РФ).

В июне четверо подростков из Уфы угнали маршрутный автобус, врезались на нем в грузовик и сбежали с места ДТП. За рулем был 15-летний подросток, он знал, как управлять им. Предварительно, он учится в 8 классе одной из городских школ.