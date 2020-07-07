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Продажи новых легковых автомобилей и LCV в России в I полугодии упали на 23,3% 

ТАСС и ещё 9 3 часа назад
Продажи новых легковых автомобилей и LCV в России в I полугодии упали на 23,3%
Фото: Motor.ru
МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Продажи новых легковых автомобилей и LCV (легкие коммерческие автомобили) в России в I полугодии 2020 года сократились на 23,3% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составили 635 тыс. 959 шт., сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). При этом в июне падение продаж составило 14,6%, до 122 тыс. 622 машин.
"После двух месяцев резкого падения продаж автомобилей в июне появились признаки медленного возвращения к результатам прошлого года. Несмотря на то, что дилеры работают, меры государственной поддержки дополнительно стимулируют продажи и положительно сказывается отложенный спрос, все же в июне мы наблюдаем снижение продаж на 14,6% по сравнению с июнем 2019 года. Для производителей и дилеров прошедшие полгода напоминали американские горки: небольшой подъем в начале года, беспрецедентно резкое падение в апреле — мае и медленное восстановление в июне", — прокомментировал председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель, слова которого приводятся в сообщении.
По данным АЕБ, лидером среди автопроизводителей на российском рынке традиционно остается "АвтоВАЗ", однако по итогам июня концерн сократил продажи Lada на 9%, до 28 тыс. авто, продажи Niva составили 2,2 тыс. автомобилей. За I полугодие продажи концерна упали на 24%, до 132,6 тыс. машин.
На втором месте южнокорейская компания Kia — ее продажи в июне показали падение на 12%, до 17 тыс. машин, а за полугодие — на 27%, до 81,2 тыс. шт. Замыкает тройку Hyundai — компания сократила продажи на 18%, до 13,4 тыс. авто. За первое полугодие падение продаж составило 27%, до 63,9 тыс. авто.
Следом идут Renault — 10,7 тыс. проданных в июне авто (-10%), за полугодие — 51,5 тыс. шт. (-20%) и Volkswagen — 7,6 тыс. машин (-20%), за полугодие — 38 тыс. шт. (-24%).
В апреле 2020 года российская автомобильная промышленность столкнулась с крупнейшим месячным падением розничных продаж за всю историю сбора статистических данных, сообщали в АЕБ. Продажи новых легковых автомобилей и LCV в «черный апрель» упали на 72,4%. Учитывая фактор пандемии коронавируса, АЕБ ухудшила прогноз продаж легковых авто и LCV в РФ в 2020 году c 1,72 млн до 1,34 млн шт.
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Комментарии
ДТП , Автоновости , Бортжурнал , Тест-драйвы , Hyundai , Kia , Lada , Volkswagen , Renault , Томас Штэрцель , Автоваз , ИТАР-ТАСС
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