Автомобиль протаранил ресторан в Москве

Автомобиль врезался в летнюю веранду ресторана японской кухни на юге Москве, в результате чего пострадали несколько человек, сообщил источник в правоохранительных органах

«Автомобиль вырезался в веранду ресторана «Тануки», который расположен на улице Генерала Белова», — сказал источник ТАСС.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали несколько человек, которые находились в машине.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, они устанавливают причины ДТП.

В Москве автомобиль влетел в летнюю веранду кафе «Тануки». По некоторым данным, у машины могли отказать тормоза. В результате аварии пострадал по меньшей мере один человек.