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Автомобиль протаранил веранду ресторана на юге Москвы 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 21 2 часа назад
Автомобиль протаранил ресторан в Москве
Фото: t.me/moscowmap
Автомобиль врезался в летнюю веранду ресторана японской кухни на юге Москве, в результате чего пострадали несколько человек, сообщил источник в правоохранительных органах.
«Автомобиль вырезался в веранду ресторана «Тануки», который расположен на улице Генерала Белова», — сказал источник ТАСС.
По предварительным данным, в результате ДТП пострадали несколько человек, которые находились в машине.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, они устанавливают причины ДТП.
В Москве автомобиль влетел в летнюю веранду кафе «Тануки». По некоторым данным, у машины могли отказать тормоза. В результате аварии пострадал по меньшей мере один человек.
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ДТП , МВД , ИТАР-ТАСС
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