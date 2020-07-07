Автомобиль протаранил ресторан в Москве

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Автомобиль протаранил веранду «Тануки» в Москве 

Артём Кульша 2 часа назад
Автомобиль врезался в веранду одного из ресторанов сети «Тануки» в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал «Мэш».
В центре Москвы произошла крупная авария
Канал не уточнил, где именно расположен этот ресторан. По его данным, два человек получили серьезные травмы в результате происшествия. Сотрудники скорой помощи оказывают им помощь в настоящее время.
По информации телеграм-канала «112», ДТП произошло на улице Генерала Белова. Согласно сведениям из открытых источников, по адресу улица Генерала Белова, 15, действительно располагается «Тануки».
29 июня, как сообщал «Рамблер», грузовой и легковой автомобили столкнулись на седьмом километре Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) в районе Новоухтомского шоссе. Водитель и пассажир легковой машины, женщина и мужчина, погибли в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП).
В середине июня лишенный водительских прав внук бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игорь в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Порше Панамера» (Porsche Panamera) совершил столкновение с двумя авто под Ваганьковским путепроводом в Москве.
В начале июня актер Михаил Ефремов в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). Водитель «Лады» скончался.
Комментарии 5
ДТП , Видео , Jeep , Porsche Panamera , Lada , Porsche , Jeep Grand Cherokee , Михаил Ефремов , Виктор Ишаев
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