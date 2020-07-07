Автомобиль протаранил ресторан в Москве

Автомобиль врезался в веранду одного из ресторанов сети «Тануки» в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал «Мэш».

Канал не уточнил, где именно расположен этот ресторан. По его данным, два человек получили серьезные травмы в результате происшествия. Сотрудники скорой помощи оказывают им помощь в настоящее время.

По информации телеграм-канала «112», ДТП произошло на улице Генерала Белова. Согласно сведениям из открытых источников, по адресу улица Генерала Белова, 15, действительно располагается «Тануки».

29 июня, как сообщал «Рамблер», грузовой и легковой автомобили столкнулись на седьмом километре Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) в районе Новоухтомского шоссе. Водитель и пассажир легковой машины, женщина и мужчина, погибли в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП).

В середине июня лишенный водительских прав внук бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игорь в состоянии опьянения за рулем автомобиля « Порше Панамера» ( Porsche Panamera ) совершил столкновение с двумя авто под Ваганьковским путепроводом в Москве.