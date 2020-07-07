Сын известного банкира погиб в Москве

В российской столице в результате ДТП скончался сын известного финансиста Рубена Аганбегяна Абел , сообщает Telegram-канал Mash. Молодому человеку было 23 года.

Отмечается, что инцидент произошёл в Хамовниках. Абел Аганбегян за рулем спортивного мотоцикла BMW S1000 RR на большой скорости врезался в пешехода, выскочившего на проезжую часть вне «зебры». Журналисты подчеркивают, что до ближайшего пешеходного перехода было около 28 метров. В результате молодой человек сам упал со спортбайка и получил серьезные травмы.

Пешеход скончался на месте ДТП. За жизнь Аганбегяна, у которого был диагностирован перелом основания черепа, несколько часов боролись медики. Парень умер в больнице.

24 июня, как сообщал «Рамблер», на трассе, связывающей Тамбов и Волгоград, на мотоцикле разбился популярный блогер Александр Diablo. 31-летний мужчина, ехавший на спортбайке, врезался во встречный грузовик.