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Адвокат рассказал, почему Ефремов отказался от признания вины в ДТП 

Газета.Ru и ещё 19 10 часов назад
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что артист отказался признавать свою вину в смертельном ДТП в Москве по его просьбе.
Во время стрима на RT защитник рассказал, что уже удалось собрать достаточно доказательств невиновности Ефремова.
"Я с ним поделился этим и попросил, чтобы он свою вину не признал. Еще раз говорю, это никаким способом в конце не ухудшает его положения", — отметил Пашаев.
Ранее адвокат говорил, что на суде всех присутствующих будет ожидать сенсация.
В деле Ефремова обнаружили «подковерную игру»
Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом.
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ДТП , Видео , Смертельное ДТП , Смерть на дороге , Михаил Ефремов
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