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Адвокат частично признал нахождение Ефремова за рулем в момент ДТП 

Павел Тиунов и ещё 6 1 час назад
Адвокат Ефремова сделал неоднозначное признание
Фото: ТАСС
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев частично признал, что актер находился за рулем в момент ДТП, унесшего жизнь человека, сообщает РИА Новости. По его словам, в деле есть множество тонкостей.
Пашаев сделал заявление в эфире интервью журналистам телеканала «Россия-1». Юрист, отвечая на вопрос корреспондента, признает ли он, что в момент автомобильной аварии Михаил Ефремов сидел за рулем своего джипа, ответил уклончиво.
«Частично… Есть много нюансов», — произнес он.
Пашаев также упомянул, что все собранные доказательства «идут в копилку».
Ранее, как сообщал «Рамблер», Эльман Пашаев заявил, что Михаил Ефремов не признает вину в нарушении ПДД, совершенном в нетрезвом состоянии, которое повлекло по неосторожности смерть человека. Пашаев подчеркнул, что собрал множество аргументов в пользу невиновности своего клиента. Он также добавил, что «признать вину можно всегда».
Адвокат Александр Добровинский, который представляет интересы семьи погибшего Сергея Захарова, назвал поведение своего оппонента попыткой избежать реального лишения свободы для актера, добившись условного наказания.
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ДТП , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , РИА Новости
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