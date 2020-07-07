Адвокат Ефремова сделал неоднозначное признание

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев частично признал, что актер находился за рулем в момент ДТП, унесшего жизнь человека, сообщает РИА Новости. По его словам, в деле есть множество тонкостей.

Пашаев сделал заявление в эфире интервью журналистам телеканала «Россия-1». Юрист, отвечая на вопрос корреспондента, признает ли он, что в момент автомобильной аварии Михаил Ефремов сидел за рулем своего джипа, ответил уклончиво.

«Частично… Есть много нюансов», — произнес он.

Пашаев также упомянул, что все собранные доказательства «идут в копилку».

Ранее, как сообщал «Рамблер», Эльман Пашаев заявил, что Михаил Ефремов не признает вину в нарушении ПДД, совершенном в нетрезвом состоянии, которое повлекло по неосторожности смерть человека. Пашаев подчеркнул, что собрал множество аргументов в пользу невиновности своего клиента. Он также добавил, что «признать вину можно всегда».