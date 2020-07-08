В Москве 80-летний водитель на автомобиле марки "Ниссан" врезался в веранду ресторана японской кухни "Тануки". Как выяснилось, в этом не было злого умысла. Мужчина хотел припарковаться, но не справился с управлением — он перепутал педали тормоза и газа. Автомобиль сначала выехал на газон, снес изгородь, после чего врезался в веранду ресторана. К счастью, в момент ДТП на веранде не было посетителей, поэтому обошлось без жертв. Очевидцы происходящего рассказали, что сразу после столкновения в машине находились напуганные пенсионеры — мужчина за рулем и женщина на пассажирском сидении.
Столкновение авто с рестораном попало на видео
Читайте также