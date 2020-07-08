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Автомобиль сбил беременную женщину в центре Сочи 

News.ru и ещё 2 1 час назад
Автомобиль сбил беременную женщину в центре Сочи
Фото: 23 РЕГИОН/vk.com
Полиция начала проверку по факту ДТП в центре Сочи, где беременную женщину, идущую по тротуару, сбил автомобиль.
Водитель автомобиля BMW не справился с управлением, выехал на тротуар и совершил наезд на пешехода — беременная женщина на шестом месяце, — сообщил РИА Новости представитель ОГИБДД УВД по городу.
По данным Sochi24, инцидент произошёл на улице Парковая 32/А. Со слов очевидцев, водитель автомобиля при развороте на перекрёстке, не справился с управлением и вылетел на тротуар. Там он сбил беременную женщину и её мужа, и повредил два припаркованных автомобиля. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь.
Как писал NEWS.ru, на юго-западе Москвы водитель сбил пешеходов. Около 18:00 мск водитель автомобиля «Фольксваген» на улице Айвазовского сбил двух пешеходов. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Они устанавливают причины ДТП. Также к месту аварии направилась бригада медиков.
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ДТП , Автоновости , Бортжурнал , BMW , Volkswagen , VolksWagen , ГИБДД , МВД , РИА Новости
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