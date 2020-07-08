Автомобиль сбил беременную женщину в центре Сочи 

Полиция начала проверку по факту ДТП в центре Сочи, где беременную женщину, идущую по тротуару, сбил автомобиль.

Водитель автомобиля BMW не справился с управлением, выехал на тротуар и совершил наезд на пешехода — беременная женщина на шестом месяце, — сообщил РИА Новости представитель ОГИБДД УВД по городу.

По данным Sochi24, инцидент произошёл на улице Парковая 32/А. Со слов очевидцев, водитель автомобиля при развороте на перекрёстке, не справился с управлением и вылетел на тротуар. Там он сбил беременную женщину и её мужа, и повредил два припаркованных автомобиля. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь.