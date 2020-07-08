Россиянин на BMW заехал на тротуар и сбил беременную

Сочинский автомобилист за рулем BMW не справился с управлением машины, выехал на тротуар и сбил семейную пару, сообщает Telegram-канал Подъём . Беременная женщина была госпитализирована с тяжелыми травмами.

Журналисты подчеркивают, что 24-летний водитель решил развернуться на одном из городских перекрестков, однако маневр получился слишком лихим. Молодой человек потерял управление иномаркой и выехал на тротуар, где в этот момент шла супружеская пара. Пострадала женщина, находящаяся на шестом месяце беременности: ее доставили в больницу с переломом таза.

В настоящее время автоинспекторы проводят проверку обстоятельств инцидента, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.