Россиянин на BMW заехал на тротуар и сбил беременную

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В Сочи водитель BMW сбил беременную женщину на тротуаре 

Павел Тиунов и ещё 1 19 минут назад
Сочинский автомобилист за рулем BMW не справился с управлением машины, выехал на тротуар и сбил семейную пару, сообщает Telegram-канал Подъём. Беременная женщина была госпитализирована с тяжелыми травмами.
Журналисты подчеркивают, что 24-летний водитель решил развернуться на одном из городских перекрестков, однако маневр получился слишком лихим. Молодой человек потерял управление иномаркой и выехал на тротуар, где в этот момент шла супружеская пара. Пострадала женщина, находящаяся на шестом месяце беременности: ее доставили в больницу с переломом таза.
В настоящее время автоинспекторы проводят проверку обстоятельств инцидента, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Москве на улице генерала Белова в веранду ресторана «Тануки» врезался автомобиль Nissan. Позже выяснилось, что за рулем машины сидел 80-летний мужчина, который перепутал педали газа и тормоза.
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ДТП , Видео , Nissan , BMW , ГИБДД
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