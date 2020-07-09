Отбойники на трассах: спасают или калечат?

С увеличением в России числа автомобилей в последние годы российские дороги по смертности в ДТП превышают потери советских войск в Афганистане.

Если по официальным данным за десять лет войны там погибло около 13 000 военных, то только за год на дорогах РФ гибнет около 20 000 человек. И еще около 200 000 получают увечья разной степени тяжести.

Для обеспечения безопасности решили устанавливать т.н. отбойники. Это такая металлическая конструкция, которая предназначена для разграничения встречных потоков транспорта. Но насколько эффективной оказалась такая мера?

Вызывает сомнение эффективность этих самых отбойников. Ведь согласно статистике, около 41% столкновений с данной преградой приводит к человеческим жертвам.

Наиболее опасны ограждения из профильных листов металла. Когда часть конструкции влетает в салон авто, у людей просто нет шансов.

Бетонные конструкции — также не лучший вариант. Наиболее безопасными для автомобилей являются тросовые ограждения. Но для мотоциклистов встреча с ними почти что всегда заканчивается трагедией.

Car.ru

Хорошая идея пришла в голову корейским разработчикам. Они создали отбойники линейки Road Roller System. Конструкция имеет пластиковые и металлические элементы.