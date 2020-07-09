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Налоговая отсудила у Ефремова 117 тысяч рублей за разбитый джип 

Павел Тиунов и ещё 10 47 минут назад
Суд Хамовнического района столицы постановил взыскать с актера Михаила Ефремова, который проходит обвиняемым по резонансному делу о ДТП, 117 тысяч рублей задолженности по транспортному налогу, сообщает ТАСС. Актер не оплачивал сбор за Jeep Grand Cherokee, на котором в июне спровоцировал смертельную аварию.
Ефремов отказался признать вину в совершении ДТП
Иск к артисту подала инспекция Федеральной налоговой службы No4 по городу Москве. Оказалось, что Ефремов несколько лет не оплачивал транспортный налог за свой автомобиль Jeep Grand Cherokee. В результате накопился солидный долг — 117 тысяч 650 рублей. Налоговики обратились в суд, который удовлетворил их требования взыскать с артиста деньги, написал автор статьи, сославшись на информацию от источника.
Отмечается, что в пресс-службе Хамовнического суда факт взыскания с Ефремова указанной суммы подтвердили, однако не указали причины судебного разбирательства.
Как сообщал «Рамблер», адвокат семьи погибшего в ДТП с Ефремовым Александр Добровинский оценил информацию о том, что актер отказался признавать вину в преступлении. По словам юриста, в настоящее время идет "подковерная игра", желаемым результатом которой защита видит условный срок для актера.
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ДТП , Видео , Jeep , Jeep Grand Cherokee , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Федеральная налоговая служба , ИТАР-ТАСС
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