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Суд Хамовнического района столицы постановил взыскать с актера Михаила Ефремова , который проходит обвиняемым по резонансному делу о ДТП, 117 тысяч рублей задолженности по транспортному налогу, сообщает ТАСС. Актер не оплачивал сбор за Jeep Grand Cherokee, на котором в июне спровоцировал смертельную аварию.

Иск к артисту подала инспекция Федеральной налоговой службы No4 по городу Москве. Оказалось, что Ефремов несколько лет не оплачивал транспортный налог за свой автомобиль Jeep Grand Cherokee. В результате накопился солидный долг — 117 тысяч 650 рублей. Налоговики обратились в суд, который удовлетворил их требования взыскать с артиста деньги, написал автор статьи, сославшись на информацию от источника.

Отмечается, что в пресс-службе Хамовнического суда факт взыскания с Ефремова указанной суммы подтвердили, однако не указали причины судебного разбирательства.