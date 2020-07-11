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Два человека погибли и пять пострадали в ДТП под Новосибирском 

ТАСС и ещё 1 3 часа назад
Выезд на встречку: массовое ДТП под Новосибирском
Фото: РИА Новости
Два человека погибли и пять пострадали в массовом ДТП в Искитимском районе Новосибирской области. Пострадавшие с различными травмами доставлены в медицинские учреждения области, говорится в субботу в сообщении пресс-службы ГУ МВД региона.
"В результате ДТП водитель Toyota Premio и пассажир Toyota Ipsum (личности устанавливаются) от полученных травм скончались на месте происшествия. В лечебные учреждения Искитима и Бердска с различными травмами были доставлены пять пассажиров автомобиля Toyota Ipsum, в том числе трое мужчин, женщина и 10-летний мальчик. Все пострадавшие получили черепно-мозговые травмы, кроме того, у троих из них диагностированы переломы различных частей тела", — говорится в сообщении.
ДТП произошло в субботу, 11 июля в 1:30 местного времени (21:30 мск) в Искитимском районе на 62 км автодороги Р-256 "Новосибирск Ташанта". Водитель автомобиля Toyota Premio, проезжая в сторону Новосибирска, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "Газель", а затем с автомобилем Toyota Ipsum. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства ДТП.
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Комментарии 1
ДТП , Toyota Ipsum , Toyota , Toyota Premio , МВД
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