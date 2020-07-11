«Повернула голову»: как разбилась блогерша

В Подмосковье погибла мотоблогер Ксения Никитина на трассе М-8. Она направлялась в колонне мотоциклистов в Ярославль. По предварительным данным, девушка не заметила выезжающий на разворот трактор, когда решила сделать удачный кадр во время пути. Смерть наступила мгновенно. Подробности аварии — в материале «Газеты.Ru».

В Подмосковье разбилась в ДТП мотоблогер Ксения «Катастрофа» Никитина, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах . «Сегодня в Сергиево-Посадском районе погибла мотоблогер Ксения Никитина, столкнувшись с трактором», — рассказал собеседник агентства.

Авария произошла в 11.00 на 87-м километре трассы М-8 в Московской области, отмечает издание «Ya76». По некоторым данным, она двигалась со скоростью примерно 160 км/ч, стрелка спидометра остановилась на отметке 130 км/ч — видно на фотографиях паблика «МотоМосква. ДТП».

«По предварительным данным, сегодня на 86 км автодороги М8 «Холмогоры» водитель мотоцикла совершила попутное столкновение с трактором. В результате ДТП погибла девушка 1987 г. рождения, управлявшая мототранспортным средством», — подтвердили информацию Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Главного управления МВД РФ по региону.

Никитина вела свой мотоблог, популярный среди байкеров. У нее была страница в Instagram, где она выкладывала фотографии, понравившиеся цитаты, а также разнообразные посты. Кроме того, она вела канал байкерской тематики в YouTube, где у нее почти 39 тыс. подписчиков.

Смерть Никитиной стала неожиданностью не только для родных и близких женщины, но и для ее фанатов и тех, кто когда-либо с ней пересекался. Один из ее знакомых, Константин Нельзин, комментируя произошедшее, написал, что в ее жизни было много трагических случайностей. Но она преодолевала все трудности и сохранялся оптимистический настрой.

«Этот человек несколько лет боролся за свое здоровье. Несколько лет она отстаивала свою ногу, спасая ее от ампутации. И ей это удалось! Она — боец!

Она снова села на мотоцикл. Она заявилась на кругосветку, от которой, по ряду причин, ей пришлось отказаться. Но она не сдалась! Она была полна планов. И вот… все так нелепо оборвалось…», — приводит его слова «Пятый канал».

В комментариях к различным постам в соцсетях все, кто знал Никитину выражали соболезнования родственникам погибшей и отмечали, что она была той, кому хотелось подражать. В одном из таких пабликов во «Вконтакте» была размещена информация о том, что блогерша разбилась из-за желания сделать удачный кадр.

Она ехала в Ярославль с колонной мотоциклистов, чтобы провести в городе несколько дней. По пути Никитина захотела сделать эффектную съемку проезжающих по трассе байкеров.

«Ехала, обгоняла колонну мотоциклов и снимала их на камеру, которая прикреплена к шлему. Соответственно повернула голову направо, чтобы их запечатлеть и [врезалась] на 130 [км/ч] в трактор, который перестроился и ехал по левой полосе, чтобы совершить разворот», — утверждается в посте «МотоМосква. Это наш город».

33-летняя мотоциклистка ехала по байкерским меркам не очень быстро, утверждает ее коллега Георгий Белов . «Я видел результат аварии. Погибла мгновенно. Въехала в трактор, который перестроился на разворот. Она ехала по мотоциклетным меркам не очень быстро. Это не были какие-то безумные гонки, она вела очень большую компанию в Ярославль», — сказал он в комментарии изданию РБК, принадлежащему Григорию Березкину

Он предположил, что если бы на месте трактора была бы легковая машина, то женщина могла бы «относительно легко отделаться».

Изначально эта поездка планировалась на прошлую субботу. Но Никитина перенесла ее на 11 июля, так как на прошлой неделе была плохая погода, и синоптики обещали дожди. «Вопрос, какое удовольствие мы от этого получим. Ехать в дождевиках, пытаться не промокнуть, приехать в город, быстро заселиться. Я думаю, это все возможно, но, наверное, не совсем то, чего мы хотели. Я надеюсь, что с погодой нам повезет больше», — сказала Никитина в видеопослании от 2 июля.