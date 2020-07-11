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Появилось видео с места ограбления банка в Петербурге 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 8 1 час назад
Появилось видео с места ограбления банка в Петербурге
Фото: Аргументы Недели
Опубликовано первое видео с места ограбления отделения «Совкомбанка» в Санкт-Петербурге, правоохранители продолжают розыск вооруженного грабителя.
«Неизвестный произвел один выстрел из предмета, похожего на пистолет, после чего угрожая указанным предметом сотруднику учреждения, похитил около 4 млн рублей (точная сумма устанавливается) и с места происшествия скрылся. Полицией приняты меры к розыску и задержанию злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — цитирует сообщение МВД по Петербургу и Ленобласти РЕН-ТВ.
Там уточнили, что нападавший был в маске в момент инцидента.
В ролике запечатлены сотрудники правоохранительных органов и сам банк. Отделение огорожено специальной лентой.
Ранее сообщалось, что после ЧП был объявлен план «Перехват», на месте инцидента нашли гильзу.
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ДТП , Совкомбанк , МВД
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